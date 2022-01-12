Москва, 12 января, 2022, 06:35 — ИА Регнум. В отличие от разновидности коронавируса «Дельта», «Омикрон» реже вызывает тяжёлое течение COVID-19. Об этом «Парламентской газете» заявил терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

«Нужно помнить, что есть люди, которые в принципе плохо переносят любую вирусную инфекцию, не только вызванную «омикроном». Если заболеваемость начнет в разы увеличиваться, то мы неизбежно получим и увеличение нагрузки на систему здравоохранения. Тем, кто ещё не вакцинировался, необходимо это сделать», — сказал Кондрахин.

При этом, по его словам, негативный эффект от «Омикрона» не будет меньшим, поскольку данная разновидность более контагиозна, а значит, при большом её распространении вероятность появления людей с тяжёлым течением COVID-19 выше.

Кондрахин подчеркнул, что при «Омикроне» вирус концентрируется не в лёгких человека, как это было с «Дельтой», а выше — в бронхах. Сам COVID-19 при этом протекает как рядовое ОРВИ с насморком, кашлем и повышением температуры. При этом вкус и запах могут не пропадать, однако такой симптом может появиться уже в самом конце болезни или после неё. Также отсутствуют и болезненные ощущения со стороны желудочно-кишечного тракта, как это было при «Дельте».