Астана, 12 января, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Одной из задач нового правительства Казахстана должен стать вывод страны из масштабного кризиса, заявил премьер-министр республики Алихан Смаилов 12 января на первом заседании исполнительного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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Кроме того, по его словам, правительство должно направить усилия на повышение качества жизни жителей страны, а также на достижение экономического роста, борьбу с пандемией и восстановление после беспорядков, которые вспыхнули в начале января.

Смаилов отметил, что эти задачи были поставлены президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, и от работы правительства ожидают реальных результатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с Алиханом Смаиловым и пожелал ему успехов на новой должности.

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