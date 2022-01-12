Томск, 12 января, 2022, 04:03 — ИА Регнум. В новогодние каникулы томская скорая помощь приняла более 12 тысяч звонков. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Томской области.

39.mchs.gov.ru Скорая помощь

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Уточняется, что с 31 декабря по 9 января на станцию скорой медицинской помощи Томска поступило 12 386 звонков. Осуществлено 5484 выезда, в том числе 748 — к детям. В стационары доставлен 2551 пациент, в том числе 266 детей.

По словам главврача станции скорой медицинской помощи Николая Родионова, к пациентам с признаками ОРВИ бригады выезжали 1395 раз, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы — 396. К томичам с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» медики выезжали 221 раз.

«За это время поступило 17 обращений от получивших травмы при катании с горок, пять человек обратились с отморожениями разной степени, была оказана помощь 10 пострадавшим в ДТП. К счастью, не было вызовов, связанных с использованием пиротехники», — уточнил Родионов.

Средняя нагрузка на бригаду скорой составила 17 выездов в сутки. Всего в течение суток работали 42 бригады.

Больше всего обращений (1517) поступило 4 января, меньше всего — 7 января (1133).

Из общего числа выездов 776 оказались безрезультатными. Это каждый седьмой выезд. Безрезультатные вызовы — это случаи, когда больного не оказалось на месте; скорую не вызывали; указанный адрес не найден; вызов отменили; человек оказался почти здоровым и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году санитарная авиация эвакуировала 301 пациента в Волгоградской области.

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