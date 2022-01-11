Волгоград, , 15:56 — REGNUM В 2021 году санитарная авиация эвакуировала 301 пациента в Волгоградской области. Контракт на 2022 год уже подписан, сообщает пресс-служба администрации региона.

Вертолёт для санитарной авиации Cap.ru

Для санитарного вертолёта оборудованы площадки или территории, приспособленные для посадки в каждом районе Волгоградской области. При крупнейших медицинских центрах Волгограда, Волжского, Камышина и Урюпинска возведены пять специализированных площадок. В 2021 году «крылатая скорая» перевезла из отдалённых районов 301 пациента, в 2022 году запланировано порядка 400 вылетов — по контракту специалисты санитарной авиации больницы № 25 проведут в воздухе 1 255 часов.

Волгоградская санитарная авиация начала работу в 2017 году, за это время спасено порядка 1,4 тысячи человек.