Трентон, США, 12 января, 2022, 03:08 — ИА Регнум. В штате Нью-Джерси (США) в связи со стремительным ростом числа заражений коронавирусом решением губернатора Фила Мерфи введён режим ЧС. Об этом 11 января сообщает пресс-служба администрации штата.

(сс) Mark Olsen
Вакцинация против коронавируса в США
«COVID-19 остаётся значительной угрозой для нашего штата, и мы должны использовать все доступные ресурсы, чтобы дать отпор волне, вызванной вариантом «Омикрон».
Фил Мерфи

Отмечается, что введение режима ЧС на 30 дней позволит администрации лучше использовать возможности по привлечению всех доступных ресурсов и медицинского персонала для вакцинации, тестирования и реализации других экстренных мер. В случае необходимости режим ЧС может быть продлён.

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Как сообщало ИА REGNUM, с США за прошедшие сутки было зафиксировано более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом.