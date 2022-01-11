Магадан, 12 января, 2022, 02:31 — ИА Регнум. Новый штамм коронавируса «Омикрон», по прогнозу минздрава Колымы, доберется до региона в начале февраля — сейчас необходимо вакцинироваться или пройти повторную иммунизацию, сообщила «Магаданская правда».

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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«С учётом того, что мы всегда чуть-чуть запаздываем по подъёму заболеваемости, ожидаем приход омикрона к концу января с увеличением зараженных в первых числах февраля. Пик заболеваемости придется на вторую-третью неделю февраля», — сообщили в минздраве.

Отмечается, что все прививочные пункты обеспечены вакцинами «Эпивак», «КовиВак», «Спутник V», «Спутник Лайт».

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Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор видит признаки ухудшающейся эпидемиологической ситуации в России. Об этом 11 января сообщила глава ведомства Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

В 13 субъектах РФ уже выявлен штамм коронавируса «Омикрон».