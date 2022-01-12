Вашингтон, , 01:31 — REGNUM Объявление о выполнении миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) миссии в Казахстане приветствовали власти США и призвали оперативно покинуть страну, как того требует руководство Республики. Соответствующее заявление сделал 11 января в ходе брифинга глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Нед Прайс Ru.usembassy.gov

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Прайс приветствовал нормализацию ситуации в Алма-Ате и объявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о выполнении миротворцами ОДКБ своей миссии. Прайс отметил, что до тех пор, пока процесс вывода контингента миротворческих сил ОДКБ не будет завершён, Белый дом будет призывать миротворцев к соблюдению прав человека и исполнить своё обязательство оперативно покинуть Казахстан, как того требует руководство Республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Госдеп США призвал президента Казахстана Токаева отменить свой приказ стрелять на поражение по террористам.

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