Вашингтон, 12 января, 2022, 01:31 — ИА Регнум. Объявление о выполнении миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) миссии в Казахстане приветствовали власти США и призвали оперативно покинуть страну, как того требует руководство республики. Соответствующее заявление сделал 11 января в ходе брифинга глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Ru.usembassy.gov Нед Прайс

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Прайс приветствовал нормализацию ситуации в Алма-Ате и объявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о выполнении миротворцами ОДКБ своей миссии. Прайс отметил, что до тех пор, пока процесс вывода контингента миротворческих сил ОДКБ не будет завершён, Белый дом будет призывать миротворцев к соблюдению прав человека и исполнению своего обязательства оперативно покинуть Казахстан, как того требует руководство республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Госдеп США призвал президента Казахстана Токаева отменить свой приказ стрелять на поражение по террористам.