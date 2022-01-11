Москва, 12 января, 2022, 01:07 — ИА Регнум. Третий по счету самолет Минобороны РФ с гражданами России прибыл из Алма-Аты в Москву, 12 января сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Mil.ru Самолет

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Он вернул на родину 86 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января на подмосковном аэродроме «Чкаловский» приземлился второй самолет Минобороны РФ из Алма-Аты со 145 российскими гражданами на борту.