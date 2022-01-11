Москва, 11 января, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев или не понимает, или не хочет понимать последствий своих действий. Об этом ИА REGNUM заявил пророссийский активист из Казахстана на условиях анонимности.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков и работа ОДКБ в Казахстане — все новости»

»Такое ощущение, что президент Касым-Жомарт Токаев не до конца понимает (или не хочет?) причины произошедшего в стране. Иначе как понимать назначение на пост министра информации Казахстана ярого русофоба Аскара Умарова, прославившегося своими негативными высказывания в отношении русских», — заявил активист.

Именно Россия спасла Казахстан и его жителей от кровавой руки националистов и исламистов, заметил собеседник агентства.

«Ведь не люди, справедливо вышедшие с мирными протестами, отрезали головы и разрушали всё. И опять на грабли? Националист — и у власти? Ведь именно на их помощь и рассчитывали «бородачи», — констатировал активист.

Если бы не РФ, неизвестно, сохранилось ли бы казахское государство вообще, считает собеседник агентства. «Националистам не место у кормила страны. И господин Токаев должен это понять, наконец» — подытожил активист.

Напомним, что на пост министра информации Республики Казахстан президентом Токаевым был назначен Аскар Умаров, отметившийся в свое время резкой ксенофобской позицией, поддержкой казахских националистов и рядом скандальных высказываний.