Нижний Новгород, 11 января, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Количество заболевших коронавирусной инфекцией игроков нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» за сутки увеличилось больше, чем в два раза. Клуб отменил встречи с «Барысом» и «Куньлунь Ред Старом», назначенные на 11 и 13 января. Об этом сообщило руководство клуба 11 января.

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На официальном сайте команды указано, что «положительные тесты на наличие коронавируса имеются уже у 13 игроков нижегородского клуба». Накануне коронавирусную инфекцию выявили у шести человек.

«С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 Лига приняла решение не проводить матчи № 573 «Торпедо» — «Барыс» и № 585 «Торпедо» — «Куньлунь Ред Стар». Решение о возможности провести указанные матчи в более поздний срок будет принято дополнительно», — говорится в сообщении.