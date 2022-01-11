Астана, 11 января, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Миротворческий контингент ОДКБ, едва прибыв в Казахстан, готовится покинуть постсоветскую республику. Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев 11 января обозначил сроки вывода подразделений контингента через два дня, в течение 10 дней.

Belvpo.com Белорусские миротворцы

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков и работа ОДКБ в Казахстане — все новости»

Читайте в новостях: Токаев заявил о завершении основной миротворческой миссии в Казахстане

Накануне, 10 января в Минске госсекретарь белорусского совбеза Александр Вольфович заявил местным пропагандистам, что контингент Коллективных миротворческих сил ОДКБ покинет Казахстан сразу после завершения контртеррористической операции. В состав контингента входят также белорусские миротворцы.

Напомним, белорусских миротворцев в Казахстан доставили самолётами ВКС России. Размещение военнослужащих началось 6 января.

Государственные СМИ Белоруссии пытались неадекватно представить отправку белорусских военнослужащих, сообщая также ложную информацию об их пребывании в Казахстане. ОДКБ направила в среднеазиатскую республику миротворцев, располагая также антитеррористическими силами (КСОР).