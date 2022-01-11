Астана, 11 января, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Здоровые силы в казахстанской элите и Россия должны трансформировать результаты силовых действий в результаты политические и вывести Казахстан из-под западного влияния и опеки, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 11 января, комментируя высказывания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Kremlin.ru Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин

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Как сообщалось ранее, Токаев заявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБуспешно завершенаичерез два дня начнется поэтапный вывод миротворческого контингента.

«Думаю, что торопиться с выводом сил ОДКБ не в интересах Токаева и не в интересах Казахстана, если смотреть на них объективно. Но объективно и спокойно действовать исходя из этих интересов у Токаева не получается и не получится — это тоже объективная реальность.

Первый этап силовой операции по предотвращению попыток исламистов и западников употребить в своих интересах взрыв накопившегося народного возмущения казахстанскими «верхами», возможно, завершается. Но это только первый этап силовой операции, она далеко не закончена.

По мере её продолжения здоровые силы в казахстанской элите и Россия должны заняться тем, чтобы трансформировать результаты силовых действий в результаты политические, причём долгосрочные. Одна из сквозных задач на этом пути и для них, и для нас — вывод Казахстана из-под западного влияния и опеки.

Для этого как минимум в Казахстане должно быть радикально сокращено присутствие разного рода западных и международных организаций. Они представляют себя структурами, работающими на благо экономического и социального развития Казахстана, но на деле они работают на усиление западного влияния в нём и западного контроля над его политикой, на продвижение интересов западных бизнес-корпораций. Часто спецслужбы и политические центры США и их союзников работают в таких странах, как Казахстан, не напрямую, не под своей «вывеской», а под «крышей» международных структур типа ОБСЕ. Сейчас те, кто заинтересован в реальной суверенизации Казахстана, имеют хороший повод присмотреться к тому, чем все эти миссии, фонды, представительства занимались в последние годы. Уяснить, какова их роль в подготовке произошедшего в Казахстане кризиса. Уверен, что среди заговорщиков и организаторов беспорядков найдётся немало их клиентов.

Под этим же углом зрения России следовало бы присмотреться к ситуации в соседних с Казахстаном странах, настроить наших друзей в них серьёзно заняться такой чисткой», — отметил Михаил Демурин.