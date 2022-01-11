Сан-Хосе, 11 января, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Фонд социального обеспечения Коста-Рики с 11 января начинает вакцинацию от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Елена Польстер ИА REGNUM Коста-Рика

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Фонд планирует начать кампанию с иммунизации одиннадцатилетних, переходя к более младшей возрастной группе после завершения вакцинации более старшей каждые 3−4 недели. Первые 48 тысяч доз детской вакцины Pfizer прибыли в страну 8 декабря.

Вакцинация несовершеннолетних — это только одна из мер, направленных на борьбу с быстро распространяющимся штаммом «Омикрон». Также правительство намеревается ограничить движение транспортных средств, ограничить вместимость общественных учреждений и запретить массовые мероприятия.

Власти Коста-Рики бьют тревогу: за первую неделю нового года в стране было зарегистрировано столько же случаев заражения, сколько за последние два месяца 2021 года.