В Свердловской области снизились темпы вакцинации от COVID-19
Екатеринбург, 11 января, 2022, 18:41 — ИА Регнум. В Свердловской области за новогодние праздники снизились темпы вакцинации от COVID-19. Это признал замгубернатора региона Павел Креков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Всего за праздники привились более 10 тыс. человек. По словам чиновника, это очень мало. Впрочем, Креков добавил, что в первые рабочие дни нового года темпы уже восстановились.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области уровень коллективного иммунитета составляет 65% всего населения.