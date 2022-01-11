Бишкек, 11 января, 2022, 18:40 — ИА Регнум. На выезде из Киргизии в Казахстан образовалась огромная очередь из большегрузных машин, желающих пересечь границу, передают киргизские СМИ сегодня, 11 января.

(сс) kalhh Фура

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На пункте пропуска «Ак-Тилек» в Чуйской области скопилось свыше 100 автофур, аналогичная ситуация сложилась и с другой стороны границы.

Причиной, по которой на киргизско-казахстанской границе возник затор, стали произошедшие в Казахстане массовые беспорядки.

По словам дальнобойщиков, теперь казахские пограничники досматривают каждую большегрузную машину гораздо дольше — в среднем от получаса до трёх часов.