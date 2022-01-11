Нижний Новгород, 11 января, 2022, 18:38 — ИА Регнум. За первый десять дней 2022 года в Нижнем Новгороде выпало более 40% месячной нормы осадков. В некоторых частях города — до 20 мм при месячной норме 47 мм. Об этом сообщили в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» 11 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегопад

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В ведомстве сообщили, что в нагорной части города выпало 20 мм осадков при месячной норме 47 мм. В заречной части — 17 мм, при месячной норме в 37 мм. Пик снегопадов пришелся на 10 и 11 января, сугробы в городе выросли до 46 сантиметров.

«Это, конечно, много. Сильный снегопад сохранится днем 11 января и в ночь на 12 января», — цитирует начальника отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольгу Мокееву портал «В городе N».

Снегопад в Нижнем Новгороде стал причиной пробок, часть из которых оцениваются в 10 баллов.

«В настоящее время в приволжской столице работает вся муниципальная спецтехника, ДУКи и ТСЖ. Главы районов несколько раз в день инспектируют территории и контролируют работу подрядчиков», — цитируют пресс-службу нижегородской мэрии СМИ.