Москва, 11 января, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Россия формирует новый мировой порядок. Об этом 11 января заявил директор Центра востоковедных исследований международных отношений и публичной дипломатии, тюрколог Владимир Аватков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и мир

Следите за развитием событий в трансляции: «"Красные линии»: переговоры между Россией и США в Женеве — все новости»

Эксперт отметил, что сейчас многие задаются вопросом, что будет делать Россия, если США откажутся от её предложений относительно гарантий безопасности. Однако не менее важно подумать и том, какие действия следует предпринять Москве, если Вашингтон примет её условия.

«НАТО — это атавизм «холодной войны». И мы сейчас задаемся вопросом, что будет, если США не согласятся на поставленные условия. Давайте зададимся более сложным вопросом. А что будет, если они согласятся? Мы им поверим? Опять? Мы уже это проходили», — сказал эксперт.

По его мнению, сейчас все страны могут наблюдать не только появление новой внешней политики России, но и зарождение новой системы глобального мироустройства.

«Мы присутствуем при рождении новой внешней политики России. Это видно и по дипломатическому словарю, который используют наши дипломаты. Также мы присутствуем при рождении новой системы международных отношений, новой системы сдержек и противовесов. Мы присутствуем при окончании эпохи развала. К нам начинают тянуться. Такой сильный центр, как Россия, неизбежно будет притягивать к себе», — отметил Аватков.