Москва, 11 января, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Роспотребнадзор видит признаки ухудшающейся эпидемиологической ситуации в России. Об этом 11 января сообщила глава ведомства Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Government.ru Анна Попова

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Она рассказала, что по итогам первой недели 2022 года в России зарегистрировано более 112 тыс. случаев заражения коронавирусом, а показатель заболеваемости составляет 76,33 на 100 тыс. населения, «что ещё ниже на 19,4%, чем на финальной недели ушедшего года».

«Но мы видим признаки ухудшающейся эпидситуации. И заключаются они в том, что в 35 регионах показатель превышает среднероссийский. Максимальные показатели также остаются в старшей возрастной группе», — заявила Попова.