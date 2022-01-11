Москва, 11 января, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Большое число осложнений выявлено в ходе диспансеризации у переболевших коронавирусом, заявил 11 января на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Cap.ru Диспансеризация в Чувашии. С сайта Центральной районной больницы Алатырского района

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Отметив, что в стране почти два миллиона переболевших коронавирусом прошли углублённую диспансеризацию, Мурашко сказал:

«У 60% выявлены заболевания, связанные с осложнениями от перенесённого заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе ухудшение течения хронических неинфекционных заболеваний».

Напомним, в России с 1 июля проводится расширенная диспансеризация, в ходе которой выявляются осложнения после COVID-19.