Москва, 11 января, 2022, 17:21 — ИА Регнум. В 13 субъектах РФ выявлен штамм коронавируса «Омикрон», сообщила 11 января глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Government.ru Анна Попова

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"Случаи «Омикрона» сегодня были зарегистрированы в 13 субъектах РФ, в первую очередь, конечно, это столичный регион, это Москва. Московская область, Ростовская, Санкт-Петербург, Пермский край, Мурманская область, Ленинградская, Орловская, Оренбургская, Республика Башкортостан, Ингушетия, Рязанская, Нижегородская», — сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Она отметила уже на сегодня широкое выявление нового штамма на территории РФ.

«Это ещё раз подчёркивает те риски, о которых сегодня уже говорилось и которые сегодня абсолютно реальны на территории РФ, риски очень интенсивного роста случаев заболевания», — заявила Попова.