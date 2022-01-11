Москва, 11 января, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Хорошей защитой от штамма коронавируса «Омикрон» является ревакцинация препаратом «Спутник Лайт», сообщил 11 января на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Minzdrav.gov.ru Михаил Мурашко в защитном костюме

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Ссылаясь на российско-итальянское исследование, в котором участвовали Центр им. Гамалеи и институт Спалланцани, глава Минздрава РФ заявил, что «ревакцинация пациентов «Спутником Лайт» даёт хорошую вируснейтрализацию и позволяет защитить» от штамма «Омикрон».

Читайте также:Вакцина для подростков «Спутник М» эффективна на 93%

Ранее появилось утверждение, что разработанная для подростков 12−17 лет вакцина «Спутник М» эффективна на 93%.