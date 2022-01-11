Нижний Новгород, 11 января, 2022, 17:14 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 11 января выявили 205 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 151 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 233 732 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 474 человека, всего выздоровели с начала пандемии 219 579 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 25 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 10 078 человек. Накануне сообщалось о 30 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 4075 человек.

По состоянию на 11 января в регионе проведено 4 721 258 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 8465 нижегородцев. Охват населения тестированием увеличился и составляет 172,60 тестов на 100 тыс. населения при рекомендуемом уровне тестирования 200 единиц на 100 тыс. населения.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции возрос и составляет 1,19. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда по состоянию на утро 11 января составляет 22%.