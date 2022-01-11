Москва, 11 января, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Система здравоохранения России готовится к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил 11 января глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Minzdrav.gov.ru Михаил Мурашко

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 он рассказал, что в ряде стран после распространения штамма «Омикрон» системы здравоохранения столкнулись с перегрузкой.

«Экспоненциальный рост в США, Великобритании, Италии повлёк перегрузку систем здравоохранения. В некоторых странах количество новых случаев доходит до более миллиона в сутки. Поэтому система готовности нами разворачивается в полном объёме. Мы держим 30% коек в резерве с возможностью разворачивания до 300 тыс. коек», — сказал Мурашко.

По словам министра, сегодня в России на госпитализации находятся 114 тыс. пациентов, 16 тыс. пациентов находятся в тяжёлом состоянии и почти 3,8 тыс. пациентов — на ИВЛ.