Санкт-Петербург, 11 января, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Жителей Ленинградской области вечером в среду, 12 января, ожидают сильные морозы. Температура воздуха опустится до минус 27 градусов, после чего в регион придет оттепель до +4 градусов, предупреждает 11 января ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Мороз

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Согласно прогнозу, днем 12 явная в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами изморозь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Вечером в западных районах Ленобласти местами небольшой снег. Ветер юго-западный, южный ночью 2−7 м/с, днем 4−9 м/с, на западе вечером 8−13 м/с.

«Температура воздуха ночью −22…−27 градусов, местами на западе −14…−19 градусов, днем на западе −6…−11 градусов, местами до минус 14 градусов, на востоке −13…−18 градусов», — говорится в сообщении.

На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

В четверг, 13 января, в Ленобласти также облачная, днем с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами умеренный снег, утром переходящий в мокрый снег, на западе с дождем. Днем в большинстве районов небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами гололед. На востоке области утром и днем местами метель. Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный 8−13 м/с, утром и днем местами порывы 15−20 м/с.

«Температура воздуха ночью на западе −6…−11 градусов, местами до — 14 градусов, на востоке −13…−18 градусов, днем −1…+4 градуса. На дорогах гололедица», — уточняется в прогнозе.