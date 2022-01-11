Москва, 11 января, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон» за новогодние праздники в России стало в три раза больше, заявила 11 января глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Council.gov.ru Анна Попова

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Число заразившихся этим штаммом достигло 305. При этом в основном он попал в Россию из ОАЭ, Британии и Турции. Случаи заражения новым штаммом отмечены в 13 российских регионах.

В целом, отметила Попова, число заражённых COVID-19 в России снизилось за праздники на 19,4%. Однако в 35 российских регионах число заболевших превышает среднероссийский уровень.