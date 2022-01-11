Москва, 11 января, 2022, 16:44 — ИА Регнум. В 2022 году на программу углубленной диспансеризации для переболевших коронавирусной инфекцией направят 8 млрд рублей. Об этом 11 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

«Последствия коронавируса могут быть очень серьёзными, особенно у людей с хроническими заболеваниями. Только специалисты могут оценить ущерб, который вирус нанёс здоровью. Поэтому с 1 июля началась программа углублённой диспансеризации перенёсших COVID. На её проведение в текущем году предусмотрено 8 млрд рублей», — сказал Мишустин.

Он пояснил, что в ходе диспансеризации «граждане смогут пройти нужных врачей, получить лечение, рекомендации, а в случае необходимости — направление на реабилитацию».