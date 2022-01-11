Москва, , 16:34 — REGNUM В Москве ожидается значительный рост заболеваемости из-за нового штамма «Омикрон», заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он рассказал, что в новогодние праздники критического роста госпитализаций не наблюдалось, однако сейчас в ряде стран происходит «взрывной рост заболеваемости на фоне нового штамма «Омикрон». По мнению мэра, вскоре такая ситуация вскоре может стать актуальной и в Москве.

«В течение 70 дней будем наблюдать значительный рост заболеваемости», — сказал Собянин, предложив подготовиться к такому развитию событий.