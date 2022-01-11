Астана, 11 января, 2022, 16:31 — ИА Регнум. На завтра, 12 января, намечено первое заседание нового правительства Казахстана, сообщили 11 января в пресс-службе казахстанского премьер-министра Алихана Смаилова.

(сс) msykos Здание Правительства Казахстана

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Будут обсуждаться меры по реализации поручений президента республики Касым-Жомарта Токаева, в том числе действия в рамках борьбы с распространением пандемии.

Эту первую встречу министров будут транслировать в прямом эфире. Доступ прессы в правительственное здание пока ограничен: в республике продолжает действовать введённое на фоне беспорядков чрезвычайное положение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стал известен состав нового правительства, утверждённый Токаевым. Выступая сегодня, 11 января, в нижней палате парламента, президент Казахстана дал новому правительству ряд поручений.