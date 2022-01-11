Екатеринбург, 11 января, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Власти Свердловской области намерены усилить проверки соблюдения масочного режима. Об этом заявил на брифинге замгубернатора региона Павел Креков.

ИА REGNUM Маски

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В первую очередь речь идёт об общественном транспорте. Также Креков призвал соблюдать санитарную дистанцию. Правда, он не уточнил, как это можно сделать в переполненных автобусах в часы пик.

Как сообщало ИА REGNUM, пока в регионе снижается число новых выявляемых случаев заражения коронавирусом. Власти готовятся к приходу штамма «омикрон».