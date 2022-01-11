Улан-Батор, 11 января, 2022, 16:22 — ИА Регнум. В Монголии выявили пять случаев заражения штаммом «Омикрон». Об этом заявил министр здравоохранения Сэрээжавын Энхболд. Таким образом, общее количество заражения данным штаммом в Монголии достигло 17.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Монголия

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«В последние дни в стране резко увеличивается количество новых случаев COVID-19. В Монголии обнаружены случаи заражения штаммом омикрона и в стране началась четвертая волна эпидемии коронавируса. Пик четвертой волны будет в конце января и начале февраля«-, заявил министр здравоохранения.

Отметим, первые случаи заражения штаммом омикрон в стране были подтверждены 7 января.

«Результатом анализа секвенирования генома подтверждены 12 случаев заражения штаммом омикрон. 10 человек, у которых обнаружили заражение штаммом омикрон, являются миротворцами, один гражданин вернулся в Монголию рейсом Стамбул-Улан-Батор, а другой вернулся из Бангкока», — заявил директор НИЦИЗ.

Все пациенты были в изоляции, когда у них обнаружили заражение штаммом омикрон. Больные уже выздоровели и выписались из больницы.

По данным минздрава страны, у 96% пациентов, у которых обнаружили заражение штаммом «Омикрон», состояние было легкое, у 4% — было состояние здоровья средней тяжести и ни одному пациенту не требовалось интенсивное лечение.