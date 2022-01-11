Москва, 11 января, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») ответил цитатой из фильма «Брильянтовая рука» на слова евродепутата от Польши и экс-главы польского МИД Радослава Сикорского о том, что Россия «получит по яйцам».

Дарья Драй ИА REGNUM Вячеслав Никонов

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«Если человек идиот, то это надолго», — отреагировал Никонов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что слова Сикорского стали ответом Сергею Лаврову, который заявил, что НАТО представляет из себя геополитический проект по освоению бесхозных земель, оставшихся после распада Организации Варшавского договора.