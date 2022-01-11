Ростов-на-Дону, 11 января, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки скончались два пациента, получившие положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает региональный оперштаб 11 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

С начала эпидемии справиться с осложнениями, вызванными коронавирусом, не смогли 745 жителей Калмыкии.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии сохранения относительно стабильной эпидемической ситуации до 23 января 2022 года действует режим коронавирусных ограничений.