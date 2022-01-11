Ростов-на-Дону, 11 января, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Второй случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» выявили в Ростове-на-Дону. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 11 января сообщил руководитель донского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Хочу проинформировать штаб о выявлении в Ростовской области при секвенировании материала от шестимесячного ребёнка и женщины из Ростова-на-Дону нового коронавируса, относящегося к геноварианту «Омикрон». Эти очаги не связаны между собой. Ни сами заболевшие, ни члены семьи, ни близкие не выезжали за границу и не имели контактов с вернувшимися из-за рубежа. А следовательно, геновариант нового коронавируса «Омикрон» уже имеет местное распространение со всеми вытекающими отсюда рисками», — сказал он.

Вместе с тем остаётся на контроле очаг заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в Ростовском государственном медицинском университете, связанный с завозным случаем.

«Все контактные изолированы и находятся под наблюдением до завтрашнего дня [12 января]. Если новых случаев не будет выявлено, очаг мы закроем. Пока распространение за пределы общежития удаётся предупредить», — уточнил Ковалёв.

ИА REGNUM сообщало, что заражение штаммом коронавируса «Омикрон» подтвердилось у 22-летнего студента Ростовского государственного медицинского университета, прибывшего из Конго. Студент и контактные лица были отправлены на самоизоляцию. Затем в декабре на рейсе из Стамбула была выявлена пассажирка из ЮАР, которую отправили в обсерватор.