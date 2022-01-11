Варшава, 11 января, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Министр финансов Польши Тадеуш Косциньский в интервью для издания Fakt заявил, что «польское общество и государство должны учитывать возможность введения очередного локдауна из-за пандемии коронавируса».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«С точки зрения финансов мы должны это учитывать, хотя нам не хотелось бы этого делать, потому что это оказывает негативное влияние на общество и экономику. Однако мы должны быть готовы к любой возможности», — заявил министр.

Напомним, ранее введение локдауна в Польше не исключил министр здравоохранения страны Адам Недзельский. Он заявил, что «в скором времени всей Европе необходимо готовиться к вспышке штамма Омикрон».