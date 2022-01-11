Нижний Новгород, 11 января, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Большое количество жителей Нижнего Новгорода жалуются в муниципалитет на безобразное качество работ по уборке снега. Об этом заявил мэр столицы Приволжья Юрий Шалабаев в соцсетях.

Дарья Драй ИА REGNUM Сугробы

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По словам градоначальника, из-за обрушившегося на город обильного снегопада, продолжающегося уже более полутора суток, на улицах и во дворах образовались крупные сугробы.

Чиновник обратил внимание на то, что городские службы, ДУКи и ТСЖ со своей работой справляются недостаточно, и потребовал до конца дня очистить все крупные дороги в городе.

Мэр Нижнего Новгорода поручил главам районов лучше следить за качеством уборки снега и заставлять подрядчиков работать усерднее, а при необходимости — штрафовать их. В случае же, если чиновникам на местах не удастся исправить ситуацию, то их будут ожидать дисциплинарные взыскания.

Также следует отметить, что из-за продолжающегося обильного снегопада в столице Приволжья значительно осложнилась ситуация на дорогах — в городе образовалось большое количество 10-балльных пробок.