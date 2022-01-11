Волгоград, 11 января, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В Волгоградской области 11 января подтверждено 179 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем выявлено сутками ранее. Выписаны после выздоровления 357 пациентов, 16 человек скончались от осложнений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 27 районах региона. Всего в Волгоградской области выявлено 131 437 носителей инфекции. Справились с заражением 121 899 жителей. Продолжают лечение, в том числе амбулаторно, 3 829 пациентов.

От осложнений при коронавирусе скончались 5 709 человек.