Москва, , 14:48 — REGNUM России и Монголии следует «с учётом наработанного опыта» возобновить реализацию программы сотрудничества по вопросам правовой защиты окружающей среды в районе реки Селенги и озера Байкал. С таким предложением в ходе встречи с коллегой из Монголии Банзрагчийном Жаргалсайханом выступил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Байкал Николай Дятлов © ИА Красная Весна

«У Монголии с Россией 3,5 тыс. км общей границы, протянувшейся через Алтай, Туву, Бурятию и Забайкальский край. Несомненно, взаимодействие приграничных прокуратур должно развиваться при нашей с вами поддержке», — подчеркнул Краснов.

В этой связи представляется важным продолжение деятельности российско-монгольской рабочей группы по обмену информацией об экологических правонарушениях, добавил генпрокурор.

Краснов также предложил не ограничивать взаимодействие двух ведомств экологической тематикой.

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«В свете современных вызовов и угроз важно сосредоточить внимание на противодействии киберпреступности, незаконному обороту криптовалют, легализации преступных доходов, финансированию терроризма, незаконной миграции и нарушениям прав и интересов несовершеннолетних», — добавил глава надзорного ведомства.

Добавим, что встреча глав надзорных ведомств двух государств состоялась в преддверии празднования 300-летия прокуратуры России.

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