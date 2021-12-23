Улан-Удэ, , 09:50 — REGNUM Бурятия получит более 4 млрд рублей на сохранение Байкала. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает телеграм-канал правительства России.

Байкал Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Отмечается также, что средства направят на реконструкцию одного из крупнейших объектов коммунальной инфраструктуры в регионе — правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ. Они очищают бытовые и производственные сточные воды, поступающие из жилых домов и с предприятий города.

Это позволит сократить объем загрязнений, попадающих в озеро Байкал, и улучшить экологическую ситуацию в регионе. Работа ведется в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал», входящего в нацпроект «Экология». Его цель — улучшить экологическое состояние Байкала за счет сокращения объема загрязненных стоков в озеро и другие водоемы Байкальской природной территории.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи со значительным ослаблением природоохранного режима озера Байкал и молчанием чиновников, ЮНЕСКО рассматривает вопрос об изменении статуса Байкала.

«Священное море» рискует встать в один ряд с разрушенными террористами древними городами Ирака, Сирии и Ливии, а также тропическими лесами Латинской Америки, уничтожаемыми незаконной вырубкой и браконьерством.

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В ответ на это глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что на сегодняшний день на федеральном уровне принято решение о строительстве 21 очистного сооружения, минимизированы потери от лесных пожаров, введен запрет на рубку лесных насаждений в центральной экологической зоне.

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