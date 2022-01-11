Екатеринбург, 11 января, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В Свердловской области 10 января зафиксировали 368 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

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Из них в Екатеринбурге выявлены 174 заразившихся. Всего в регионе обнаружено уже 203 126 случаев заражения.

Выздоровели 177 045 человек. А от COVID-19 скончались уже 9649 пациентов.