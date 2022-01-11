Кишинёв, 11 января, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В настоящее время на территории Молдавии выявлено 16 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон», включая двухмесячного ребенка. Об этом 11 января рассказал на брифинге глава национального агентства общественного здоровья минздрава страны Николай Желамски.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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«Штаммом «Омикрон» заражены 16 человек, 11 мужчин и пять женщин, в числе зараженных есть беременная женщина и двухмесячный ребенок. Из этих 16 человек, девять были не вакцинированы», — сказал он.

Также Желамски добавил, что, по его мнению, в стране новая разновидность SARS-CoV-2 может быть у каждого десятого из числа заразившихся новым вирусом и отметил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям изучает возможность введения в связи с этим дополнительных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что штамм «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 начал стремительно распространяться на Филиппинах и занял доминирующее положение.