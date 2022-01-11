Москва, 11 января, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Угрозы Соединенных Штатов о введении в отношении России санкций не могут оказать влияние на делегацию РФ на консультациях по гарантиям безопасности в Женеве. Об этом 11 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Подобная артподготовка, она вряд ли способна каким-то образом оказать влияние на нашу делегацию, возглавляемую (замминистра иностранных дел Сергеем) Рябковым и вооруженную тезисами (президента России Владимира) Путина, которые были четко сформулированы», — сказал он.

Также представитель Кремля отметил, что такие действия не способствуют тому, чтобы перед указанными переговорами создавалась конструктивная обстановка, «но тем не менее это реальность, с которой нам приходится сталкиваться, ничего в этом страшного нет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин примет участие в торжественном заседании, приуроченном к 300-летию прокуратуры РФ.