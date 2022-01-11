Москва, 11 января, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Внутренний туризм в России пока остаётся в роли Золушки. Из-за обманчиво непривлекательного вида, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Jet. Paris — AVIAV TM (Cofrance SARL — Nice, France), к. э. н Виталий Архангельский.

Mos.ru Туристы

«Туристы мало обращают внимания на туристические объекты в России. А российский туристический бизнес из-за неопытности не умеет их подать.

Как туристические агентства, так и сами российские туристы предпочитали и до сих пор предпочитают выезд за границу, чем отдых в регионах РФ.

Причина в основном в дороговизне, Отдохнуть и посмотреть достопримечательности оказывается дешевле в Турции или Египте, чем в России.

Решение правительства РФ субсидировать регионы с целью развития — довольно рискованное и недостаточное. Проблема должна решаться в комплексе с другими проблемами, которые вызывают дороговизну — в том числе транспортная доступность этих регионов и малое число гостиниц.

Из этого выходит, что для развития туристической привлекательности конкретного региона России необходимо либерализировать гостиничный бизнес, увеличить число регулярных или чартерных рейсов в регионы.

Но, как показывает статистика, российских туристов больше интересуют не достопримечательности, а теплое море и отдых по типу «все включено».

Поэтому стоит рассчитывать только на иностранных туристов, а интерес к российскому историческому наследию у них есть», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2022 года регионы России получат возможность получать субсидии на разработку и внедрение проектов по созданию привлекательной туристической среды в центрах исторических городов.

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