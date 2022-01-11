Москва, , 10:19 — REGNUM С 2022 года регионы России получат возможность получать субсидии на разработку и внедрение проектов по созданию привлекательной туристической среды в центрах исторических городов. Перечень правил предоставления соответствующей государственной поддержки в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Центр Ялты Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Претенденты на получение субсидии должны подготовить проект так называемого туристического кода центра города — единого пространства с достопримечательностями, пешеходными зонами, ярмарками, фотозонами и смотровыми площадками, современной системой навигации и инфраструктурой для людей с инвалидностью», — сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что будут рассматриваться проекты, созданные для городов с численностью населения от пяти тысяч до двух миллионов человек, а сам проект должен распространяться на территорию площадью до 100 га.

Список победителей утвердит Ростуризм. Среднее число субсидии на каждый проект составляет порядка 250 млн рублей.