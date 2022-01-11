Алма-Ата, Казахстан, 11 января, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Казахстана задержали 18-летнего жителя Алма-Атинской области, признавшегося в ограблении оружейных магазинов в ходе массовых беспорядков в Алма-Ате и показавшего тайник с похищенным оружием. Об этом 11 января сообщает информационный центр комендатуры города.

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«На допросе мужчина признался, что участвовал в ограблениях оружейных магазинов. Похищенные ружья он, как установлено, складировал в тайнике на карьерах. Установлено, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент ведется комплекс оперативных мероприятий по установлению причастности задержанного к другим преступлениям во время беспорядков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач в интервью Polskie Radio сообщил, что его ведомство связалось с руководством польской диаспоры в Казахстане и поддерживает с ним связь на протяжении всего кризиса в Казахстане.