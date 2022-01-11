Москва, 11 января, 2022, 13:49 — ИА Регнум. На следующей неделе истекает срок подачи предложений регионами ко второму чтению законопроекта о медицинских сертификатах, передает корреспондент ИА REGNUM 11 января.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

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Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах в декабре 2021 года.

Совет Думы принял решение направить на 30 дней инициативу в регионы для получения предложений от субъектов РФ. Срок рассылки истекает 15 января.

Второе чтение законопроекта предварительно может состояться в январе.

В случае принятия закон уступит в силу с 1 февраля 2022 года.