Афины , 11 января, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Представитель главной оппозиционной партии Греции СИРИЗА-Прогрессивный альянс Насос Илиопулос призвал правительство немедленно предоставить специальный отпуск работающим родителям, чьи дети страдают от COVID-19. Об этом он сказал в телевизионном заявлении 10 января.

Греция

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«При беспрецедентном беспорядке правительства с открытием школ, нехватке тестов самопроверки, у учеников и учителей уже зарегистрировано более 15 000 случаев заражения», — подчеркнул оппозиционер.

Он обвинил правительство в преднамеренном осуществлении политики коллективного иммунитета и пришел к выводу: «Предоставление специального отпуска специального назначения крайне важно как для работающих родителей, так и для защиты детей, а также для предотвращения распространения вируса».