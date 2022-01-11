Москва, 11 января, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Глава Минобороны России Сергей Шойгу распорядился временно сократить зарубежные служебные командировки и отпуска российских военных для того, чтобы не допустить распространения в Вооруженных силах РФ штамма коронавируса «Омикрон». Он заявил об этом 11 января в ходе селекторного совещания.

Минобороны России Сергей Шойгу

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«Временно сократить служебные командировки и отпуска за пределы страны. Обеспечить плановые темпы повторной вакцинации личного состава в соответствии с утвержденными графиками», — сказал он.

Также Шойгу утончил, что такая мера связана с распространением новой разновидности SARS-CoV-2 и в связи с этим поручил принять ряд дополнительных мер по защите личного состава.

«Руководителям образовательных организаций министерства обороны обеспечить жесткий контроль медобследования с экспресс-тестированием и режимом изоляции курсантов, слушателей и воспитанников, возвращающихся с каникул и из отпусков», — указал глава Минобороны РФ.

«На этот период заместителям министра обороны, главнокомандующим видами вооруженных сил, командующим войсками военных округов, Северным флотом, родами войск усилить медицинскую службу вузов и довузовских образовательных организаций дополнительным медперсоналом военных округов, Северного флота. Кроме того, в ходе повседневной деятельности и массовых мероприятий строго соблюдать установленные ограничения», — также добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что с конца января и в начале февраля текущего года в России ожидается значительное увеличение заболеваемости COVID-19 из-за штамма коронавируса «Омикрон».