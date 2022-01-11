Таллин, 11 января, 2022, 13:25 — ИА Регнум. На запланированной сразу после саммита США-России встрече НАТО-Россия Эстония намерена выступить со специальным обращением. Об этом министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс сообщила гостелевидению страны ETV.

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Содержание будущего выступления не раскрывается, однако оно не будет отличаться от прежних выступлений официальных представителей этой страны по теме взаимоотношений с Россией.

«Эстония планирует отдельно взять слово; присутствовать на встрече будут все 30 союзников по НАТО», — отметила Лийметс.

По ее словам, ведение диалога с Москвой важно при условии, что все европейские страны уважают территориальную целостность других и не ведут соответствующую военную деятельность в Европе.

Лийметс особо подчеркнула, что официальный Вашингтон ведет в Женеве переговоры с Москвой на основании согласованных с Европой решений: «Как мы только что слышали из сигналов генсека НАТО, здесь никак нельзя сказать, что США пошли своим отдельным от нас путем. Наоборот, во всех касающихся безопасности Европы вопросах они пошли с согласованными с Европой решениями».

«Важно, что дипломатии дана возможность, и что диалог сейчас продолжается», — так оценила она проходящие переговоры.