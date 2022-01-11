Астана, 11 января, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Решение о возобновлении с 12 января торгов на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи, а также обменных валютных операций в банках страны принял Национальный банк республики. Об этом 11 января сообщает пресс-служба регулятора Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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«В связи со стабилизацией ситуации в городе Алма-Ате и других регионах, а также постепенным восстановлением каналов связи с 12 января 2022 года будут возобновляться торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи, обменные валютные операции банков второго уровня и небанковских обменных пунктов, а также международные платежи и переводы», — говорится в сообщении.

Также в Национальном банке указали, что сбалансированность валютного рынка будет обеспечена, в случае такой необходимости, путем непосредственного участия регулятора и «проведения валютных интервенций до полной стабилизации ситуации и восстановления доверия к тенге» со стороны и внутренних, и внешних участников рынка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в Казахстане государства Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) действовали профессионально, их действия не выходят за рамки правового поля.